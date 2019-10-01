Монетизація пільг стартувала 1 жовтня. Фото: dostyp.com.ua

https://racurs.ua/ua/n127513-v-ukrayini-startuvala-monetyzaciya-pilg-na-oplatu-komunalky.html

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Монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг з 1 жовтня стартувала в Україні.

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Паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі — готівкова й безготівкова. Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через «Ощадбанк». Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що ця банківська установа вестиме персоніфікований облік пільговиків. Крім того, «Ощадбанк» фіксуватиме кошти кожного пільговика, які поступатимуть на рахунок для виплати пільг. Згодом гроші переказуватимуть на рахунки управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг. У міністерстві додали, що такий механізм розробили для зручності людей літнього віку.

Відомо, що пільги у готівковій формі призначатимуться усім бажаючим на підставі поданих особисто заяв до органів соціального захисту населення. Реєстри пільговиків формуватимуть щомісяця до 25 числа, після цього їх списки передаватимуть у Міністерство соціальної політики. Урядовці оброблять дані та направлять інформацію «Ощадбанку». Цьому ж банку переказуватимуть кошти для виплати монетизованих пільг. Пільговики зможуть зняти ці гроші з особистих рахунків у будь-який час.

Нагадаємо, у серпні представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляв про намір збільшити кількість одержувачів субсидій в Україні. Для цього необхідно змінити критерії визначення субсидіантів. Відомо, що в минулому році субсидії в Україні отримували близько 7 млн осіб. Після зміни критеріїв визначення субсидіантів у минулому році їх кількість зменшилася до 3,6 млн громадян.