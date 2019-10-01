Бойовики змушують жителів ОРДЛО відмовлятися від українських автономерів, фото: «Ведомости-Украина»

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Ракурс

Жителів тимчасово окупованих районів Луганської області бойовики змушують відмовлятися від українських автомобільних номерів та замінювати їх на номери терористичної організації «ЛНР».

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Про це пише видання «Лига.Новости» з посиланням на місцевих жителів, котрі повідомили цю інформацію на правах анонімності.

Зазначається, що бойовики наказали замінити всі українські автономери до кінця року, інакше їхнім власникам загрожують штрафи.

У «МРЕВ» вже з ранку черги зараз, — зазначило джерело.

За словами іншого співрозмовника видання, за заміну номерів потрібно заплатити 1000 рублів (понад 370 грн). На його думку, в такий спосіб бойовики намагаються поповнити «бюджет» псевдореспубліки.

Потрібно ж звідкись качати гроші, тому і придумали «інновацію», — зазначив місцевий житель.

При цьому українські номери не забираються.

Джерела видання зазначають, що проукраїнськи налаштовані водії не поспішають замінювати автономери, проте чимало місцевих жителів, побоюючись штрафів, вже почали це робити.

Також зазначається, що на дорогах тимчасово окупованого Луганська стало більше автомобілів з номерами терористів у порівнянні з весною цього року.

Нагадаємо, окупанти сьогодні почали проводити «перший в історії» перепис жителів ОРДЛО. Він триватиме до 14 жовтня.