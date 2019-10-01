Боевики заставляют жителей ОРДЛО отказываться от украинских автономеров, фото: «Ведомости-Украина»

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Жителей временно оккупированных районов Луганской области боевики заставляют отказываться от украинских автомобильных номеров и заменять их на номера террористической организации «ЛНР».

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Об этом пишет издание «Ліга.Новости» со ссылкой на местных жителей, которые сообщили эту информацию на правах анонимности.

Отмечается, что боевики приказали заменить все украинские автономера до конца года, иначе их владельцам грозят штрафы.

В «МРЭО» уже с утра очереди сейчас, — отметил источник.

По словам другого собеседника издания, за замену номеров нужно заплатить 1000 рублей (более 370 грн). По его мнению, таким образом боевики пытаются пополнить «бюджет» псевдореспублики.

Нужно же откуда-то качать деньги, поэтому и придумали «новшевство», — отметил местный житель.

При этом украинские номера не забирают.

Источники издания отмечают, что проукраински настроенные водители не спешат заменять автономеры, однако многие местные жители, опасаясь штрафов, уже начали это делать.

Также отмечается, что на дорогах временно оккупированного Луганска стало больше автомобилей с номерами террористов по сравнению с весной этого года.

Напомним, оккупанты сегодня начали проводить «первую в истории» перепись жителей ОРДЛО. Она продлится до 14 октября.