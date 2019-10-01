На временно оккупированных территориях устроили перепись населения, фото:«Минск-Новости»

https://racurs.ua/n127509-perepis-naseleniya-v-ordlo-ustroili-okkupanty.html

Ракурс

В ОРДЛО сегодня оккупанты начали проводить перепись населения.

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По информации сепаратистских СМИ, «первая в истории» перепись продлится до 14 октября.

На временно оккупированной территории Донецкой области открыты 538 стационарных пунктов для сбора информации о жителях, из них в Донецке расположены 153.

Также поквартирный обход будут осуществлять переписчики. Отмечается, что местным жителям они будут предлагать заполнить переписные листы (анкеты).

Оккупантов интересует информация о половой принадлежности, возрасте, гражданстве, национальности, образовании, семейном положении и жилищных условиях местных жителей. Итоги переписи в ОРДО планируют подвести не позднее II квартала 2020 года.

Также обход домохозяйств переписчики будутосуществлять на территории временно оккупированных районов Луганской области. В ОРЛО во время проведения переписи также будут открыты стационарные переписные участки.

Напомним, осенью 2018 года оккупанты провели на территории ОРДЛО псевдовыборы, на которых предсказуемо победили главари боевиков.