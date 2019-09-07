Снятие «блокады» и пенсии для ОРДЛО: в России заявили, чего еще хотят от Украины

В России озвучили свои требования к Украине, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n126476-snyatie-blokady-i-pensii-dlya-ordlo-v-rossii-zayavili-chego-esche-hotyat-ot-ukrainy.html

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Российский МИД сегодня обнародовал заявление, в котором обозначены, чего еще страна-агрессор хочет от Украины для «вывода из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений».

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Среди этого перечня, в частности, снятие так называемой «торгово-экономической и транспортной блокады» временно оккупированных территорий Донбасса и восстановление социальных выплат и пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

В отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам, — отметили в ведомстве, комментируя осуществлен сегодня обмен пленными между Украиной и Россией.

В то же время, заявляя о готовности к нормализации отношений с Украиной, в российском МИДе продолжают отрицать свою причастность к осуществляемой против нашей страны агрессии, называя события на Донбассе «внутриукраинским конфликтом».

Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией, — резюмировали в российском МИД.

Напомним, сегодня в Украину вернулись 24 военнослужащих, захваченных Россией в плен во время инцидента в акватории Керченского пролива в ноябре 2018 года, и 11 политзаключенных.