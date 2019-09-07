Зняття «блокади» та пенсії для ОРДЛО: у Росії заявили, чого ще хочуть від України

У Росії озвучили свої вимоги до України, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n126476-znyattya-blokady-ta-pensiyi-dlya-ordlo-u-rosiyi-zayavyly-chogo-sche-hochut-vid-ukrayiny.html

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Російське МЗС сьогодні оприлюднило заяву, у котрій окреслено, чого ще країна-агресор хоче від України для «виведення з глухого кута нинішньої ситуації в російсько-українських відносинах і реалізації Мінських угод».

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Серед цього переліку, зокрема, зняття так званої «торгово-економічної і транспортної блокади» тимчасово окупованих територій Донбасу та відновлення соціальних виплат та пенсій в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

На відміну від своїх попередників, нова адміністрація Володимира Зеленського продемонструвала здоровий підхід і готовність до компромісів, — зазначили у відомстві, коментуючи здійснений сьогодні обмін полоненими між Україною та Росією.

Водночас, заявляючи про готовність до нормалізації стосунків з Україною, у російському МЗС продовжують заперечувати свою причетність до здійснюваної проти нашої країни агресії, називаючи події на Донбасі «внутрішньоукраїнським конфліктом».

Сподіваємося, що узгоджене взаємне звільнення осіб послужить консолідації всіх здорових політичних сил в Україні навколо ідеї якнайшвидшого завершення кровопролитного конфлікту і нормалізації добросусідських відносин з Росією, — резюмували в російському МЗС.

Нагадаємо, сьогодні до України повернулися 24 військовослужбовці, захоплені Росією в полон під час інциденту в акваторії Керченської протоки у листопаді 2018 року, та 11 політв’язнів.