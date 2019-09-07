Трамп та Волкер відреагували на обмін полоненими між Україною та Росією

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n126475-tramp-ta-volker-vidreaguvaly-na-obmin-polonenymy-mij-ukrayinou-ta-rosiieu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп відреагував на здійснений сьогодні за формулою «35 на 35» обмін полоненими між Україною та Росією.

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На думку Трампа, ця подія може стати важливим кроком до встановлення миру. Про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Росія та Україна щойно обміняли велику кількість ув’язнених. Дуже гарна новина, можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаємо обидві країни! — заявив Трамп.

На обмін також відреагував спецпредставник уряду США щодо України Курт Волкер.

У своєму Твіттері він зазначив, що дуже задоволений бачити обмін в’язнями та повернення українських моряків додому.

Сподіваюся, це створить імпульс для подальших обмінів ув’язненими, для поновлення режиму припинення вогню та прогресу у напрямку повного виконання мінських домовленостей, — наголосив спецпредставник США.

Нагадаємо, сьогодні до України повернулися 24 військові моряки, котрих Росія захопила в полон під час інциденту в акваторії Керченської протоки в листопаді 2018 року, а також 11 політв’язнів. Серед звільнених політв’язнів, зокрема, Олег Сенцов, Павло Гриб, Володимир Балух та Роман Сущенко.