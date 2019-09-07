Обмін полоненими: Вишинський пообіцяв повернутися до України

Кирило Вишинський, фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n126474-obmin-polonenymy-vyshynskyy-poobicyav-povernutysya-do-ukrayiny.html

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Кирило Вишинський, обвинувачуваний в Україні за державну зраду екс-головред РІА «Новости Україна», котрого під час сьогоднішнього обміну полоненими передали Росії, планує повернутися до нашої держави, щоб «довести свою невинуватість».

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Про це він заявив сьогодні в ефірі телеканалу «Россия 24», повідомляє агентство «Інтерфакс».

Я повернуся і буду брати участь в судових засіданнях, — пообіцяв Вишинський.

Також, за його словами, він планує залишитися у журналістиці.

Вишинський зазначив, що наступне засідання суду у його справі призначене на 16 вересня, проте з датою повернення до України він визначиться після консультацій з адвокатами та секретаріатом суду.

Вишинського затримали в Києві у травні 2018 року. Слідство вважає, що він працював на Росію в межах здійснюваної країною-агресором інформаційної війни проти України. 28 серпня цього року запобіжний захід Вишинському було змінено з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Сьогодні між Україною та Росією відбувся обмін полоненими за формулою «35 на 35». Зокрема, на літаку, котрий привіз до Москви переданих Україною Росії осіб був один із головних свідків у справі катастрофи пасажирського «Боїнга» в небі над Донбасом у липні 2014 року Володимир Цемах.

За інформацією російських ЗМІ, Нідерланди вже офіційно звернулися до РФ щодо видачі Цемаха.