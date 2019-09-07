Обмен пленными: Вышинский пообещал вернуться в Украину

Кирилл Вышинский, фото: телеканал «Прямой»

https://racurs.ua/n126474-obmen-plennymi-vyshinskiy-poobeschal-vernutsya-v-ukrainu.html

Ракурс

Кирилл Вышинский, обвиняемый в Украине за государственную измену экс-главред РИА «Новости Украина», которого во время сегодняшнего обмена пленными передали России, планирует вернуться в нашу страну, чтобы «доказать свою невиновность».

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Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала «Россия 24», сообщает агентство «Интерфакс».

Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях, — пообещал Вышинский.

Также, по его словам, он планирует остаться в журналистике.

Вышинский отметил, что следующее заседание суда по его делу назначено на 16 сентября, однако с датой возвращения в Украину он определится после консультаций с адвокатами и секретариатом суда.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. Следствие считает, что он работал на Россию в рамках осуществляемой страной-агрессором информационной войны против Украины. 28 августа этого года мера пресечения Вышинскому была изменена с содержания под стражей на личное обязательство.

Сегодня между Украиной и Россией состоялся обмен пленными по формуле «35 на 35». В частности, на самолете, который привез в Москву переданных Украиной России лиц был один из главных свидетелей по делу катастрофы пассажирского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года Владимир Цемах.

По информации российских СМИ, Нидерланды уже официально обратились к РФ относительно выдачи Цемаха.