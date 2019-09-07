Ученые реконструировали историю исчезнувшего во времена динозавров материка Большая Адрия

https://racurs.ua/n126473-istoriu-pogrebennogo-pod-evropoy-kontinenta-rekonstruirovali-geologi-infografika.html

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Ученые реконструировали историю древнего континента, который в наши дни «похоронен» в основном под территорией южной части Европы.

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Единственными видимыми остатками материка, известными как Большая Адрия, являются известняки и другие скалы, которые встречаются в горных хребтах Южной Европы, сообщает издание Science.

Ученые считают, что эти горные породы возникли из морских осадков, а позже были сорваны с поверхности суши и подняты вверх в результате столкновения тектонических плит.

У Великой Адрии была бурная, сложная история, отмечает Дуве ван Гинсберген, геолог из Утрехтского университета (Нидерланды). Она стала отдельной сущностью, когда оторвалась от южного суперконтинента Гондвана (в состав которого входили сегодняшние Африка, Южная Америка, Австралия, Антарктида, Индийский субконтинент и Аравийский полуостров) примерно 240 млн лет назад и начала двигаться на север.

Около 140 мн лет назад это была суша, размером с Гренландию, во многом погруженная в тропический море, где осадки собирались и медленно превращались в горные породы. Затем, после столкновения с нынешней Европой между 120 млн и 100 млн лет назад, Большая Адрия раскололась на куски и была «забита» под этот континент. Лишь небольшая часть пород Большой Адрия, выскобленная при столкновении, осталась на поверхности Земли, что позволило геологам в наши дни их обнаружить.

Еще одна проблема заключается в том, что горные породы Великой Адрии разбросаны по более чем 30 странах, в полосе от Испании до Ирана. Поэтому отдельной проблемой было их обнаружить и собрать.

Кроме того, до последнего десятилетия геологи не имели сложного программного обеспечения, необходимого для проведения таких исторических реконструкций.

Средиземноморский регион является просто геологическим беспорядком, — отмечает ван Гинсберген. — Все деформировано, сломано и перемешано.

Ученые потратили более десяти лет на сбор информации о возрасте образцов горных пород, которые, вероятно, входили в Великую Адрию, а также о направлениях любых магнитных полей, которые на них влияли. Это позволило исследователям определить не просто когда, а где образовались эти горные породы.

Оказалось, что вместо того, чтобы просто двигаться на север, не меняя своей ориентации, Большая Адрия крутилась против часовой стрелки, когда она толкалась и пробивалась мимо других тектонических плит. Хотя тектоническое столкновение происходило со скоростью не более 3−4 см в год, многочисленные столкновения разломали 100-километровый кусок земной коры и отправили большую его часть вглубь мантии.

Это исследование — не единственное свидетельство существования в прошлом утраченного континента Большая Адрия. Другие исследователи, использующие сейсмические волны для создания похожих на томографию компьютеризированных изображений структур, расположенных глубоко под поверхностью Земли, создали «атлас подземного мира» — кладбище плит земной коры, которые погрузились в мантию. Это исследование показывает, что части Великой Адрии в наши дни сейчас лежат на глубине 1,5 тыс. км под поверхностью нашей планеты.

Напомним, остатки микроскопической капли древней морской воды недавно помогли ученым переписать историю эволюции Земли.