Капля древней воды помогла установить время начала тектонических процессов на Земле

https://racurs.ua/n125119-kaplya-drevney-morskoy-vody-pomogla-uchenym-perepisat-istoriu-zemli.html

Ракурс

Остатки микроскопической капли древней морской воды помогли переписать историю эволюции Земли. Ранее считалось, что тектоника литосферных плит началась около 2,7 млрд лет назад.

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Ученые, используя микроскопические остатки капли воды, которая была перенесена в глубокую мантию Земли — благодаря тектонике плит, установили, что этот процесс начался на 600 млн лет раньше — 3,3 млрд лет назад, сообщает пресс-служба Университета Аризоны.

Таким образом, теперь ее начало совпадает с периодом, когда, как считается, на Земле возникла жизнь.

Тектоника литосферных плит является жизненно важным, уникальным и непрерывным процессом рециркуляции Земли, который прямо или косвенно контролирует почти все функции планеты, включая атмосферные условия, горообразование (формирование континентов), стихийные бедствия, такие как вулканы и землетрясения, образования месторождений полезных ископаемых и океанов.

Это процесс, в котором большие континентальные плиты планеты непрерывно движутся, а верхние слои Земли (кора планеты) возвращаются в мантию и заменяются новыми слоями в результате таких процессов, как вулканическая деятельность.

Тектоника плит постоянно перерабатывает материю планеты, и без нее планета выглядела бы как Марс, — отмечают исследователи.

В рамках своего исследования ученые проанализировали кусочек коматиита — остатка горячей магмы, которая образовалась в первой четверти существования Земли (Археи), диаметром 0,01 мм. В то время как большинство коматиитов изменились под воздействием атмосферы, небольшие капли расплавленной породы сохранились в минерале под названием оливин.

Анализ его химических показателей, таких как содержание H2O, соотношение хлора и дейтерия/водорода, указал на значительно более раннее начало тектонических процессов на Земле.

Мы обнаружили, что морская вода была перенесена вглубь мантии, а затем снова появилась через вулканические шлейфы от границы ядра с мантией, — отметили исследователи.

Напомним, недавно американские ученые установили, что жизнь на Земле могла возникнуть не в океанах, как считают большинство ученых, а в прудах.