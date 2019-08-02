Краплина стародавньої води допомогла встановити час початку тектонічних процесів на Землі

https://racurs.ua/ua/n125119-kraplya-starodavnoyi-morskoyi-vody-dopomogla-uchenym-perepysaty-istoriu-zemli.html

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Залишки мікроскопічної краплі стародавньої морської води допомогли переписати історію еволюції Землі. Раніше вважалося, що тектоніка літосферних плит почалася близько 2,7 млрд років тому.

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Учені, використовуючи мікроскопічні залишки краплі води, яка була перенесена в глибоку мантію Землі — через тектоніку плит, встановили, що цей процес почався на 600 млн років раніше — 3,3 млрд років тому, повідомляє прес-служба Університету Арізони.

Таким чином, тепер її початок співпадає з періодом, коли, як вважається, на Землі виникло життя.

Тектоніка літосферних плит є життєво важливим, унікальним і безперервним процесом рециркуляції Землі, який прямо або опосередковано контролює майже всі функції планети, включаючи атмосферні умови, горотворення (формування континентів), стихійні лиха, такі як вулкани і землетруси, утворення родовищ корисних копалин та океанів.

Це процес, в якому великі континентальні плити планети безперервно рухаються, а верхні шари Землі (кора планети) повертаються у мантію і замінюються новими шарами в результаті таких процесів, як вулканічна діяльність.

Тектоніка плит постійно переробляє матерію планети, і без неї планета виглядала б як Марс, — зазначають дослідники.

У межах свого дослідження учені проаналізували шматочок коматіїту — залишку гарячої магми, котра утворилася в першій чверті існування Землі (Археї), діаметром 0,01 мм. У той час як більшість коматіїтів змінилися під впливом атмосфери, невеликі краплі розплавленої породи збереглися в мінералі під назвою олівін.

Аналіз його хімічних показників, такі як зміст H2O, співвідношення хлору і дейтерію/водню, вказав на значно більш ранній початок тектонічних процесів на Землі.

Ми виявили, що морська вода була перенесена вглиб мантії, а потім знову з’явилася через вулканічні шлейфи від межі ядра з мантією, — зазначили дослідники.

Нагадаємо, нещодавно американські вчені встановили, що життя на Землі могло виникнути не в океанах, як вважають більшість науковців, а в ставках.