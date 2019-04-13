Раннє життя виникло у воді, фото: sdpb.sd.gov

https://racurs.ua/ua/n120710-jyttya-moglo-vynyknuty-ne-v-okeanah-ucheni.html

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Найбільш раннє життя могло виникнути в ставках, а не в океанах.

Мілководні водойми, ймовірно, більше підходили для існування перших форм життя на Землі. Такого висновку дійшла група вчених Массачусетського технологічного інституту, повідомляє видання EurelaAlert.

Дослідники наголошують, що саме мілководні водойми, глибиною близько 10 см, могли б утримувати високу концентрацію того, що багато вчених вважають ключовим інгредієнтом для життя на Землі, — азоту.

У мілководних водоймах азот у вигляді азотистих оксидів мав би більше шансів накопичитися у достатній кількості, щоб реагувати з іншими сполуками і давати змогу виникнути першим живим організмам. У набагато глибшому океані азоту було б важче накопичитися в необхідній для виникнення життя концентрації, наголошують дослідники.

«Якщо ви вважаєте, що виникнення життя вимагало фіксованого азоту, то важко отримати початок життя в океані, — наголошує головний автор дослідження Сукріт Раджан. — Набагато простіше це робити в ставку».

Азотні оксиди, ймовірно, осідали в водоймах, включаючи океани і ставки, як залишки розпаду азоту в атмосфері Землі. Атмосферний азот складається з двох молекул азоту, пов’язаних сильним потрійним зв’язком, який може бути порушений лише надзвичайно енергетичною подією, а саме — блискавкою. В результаті утворюється оксид азоту, котрий розчинявся у водоймах.

Вчені вважають, що в ранній атмосфері інтенсивність таких явищ була відносно стабільною. Однак в океанах такий азот зберігався значно гірше, оскільки розчинене тоді у воді у великій кількості залізо в процесі свого окислення знищувало значну частину азотистих оксидів в океані, повертаючи ці сполуки назад в атмосферу як газоподібний азот.

Нагадаємо, торік у NASA повідомляли, що поблизу найближчої до нас зірки — Проксими Центавра, може бути придатна для життя планета.