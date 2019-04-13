Ранняя жизнь возникла в воде, фото: sdpb.sd.gov

https://racurs.ua/n120710-jizn-mogla-vozniknut-ne-v-okeanah-uchenye.html

Ракурс

Наиболее ранняя жизнь могла возникнуть в прудах, а не в океанах.

Мелководные водоемы, вероятно, больше подходили для существования первых форм жизни на Земле. К такому выводу пришла группа ученых Массачусетского технологического института, сообщает издание EurelaAlert.

Исследователи отмечают, что именно мелководные водоемы, глубиной около 10 см, могли бы удерживать высокую концентрацию того, что многие ученые считают ключевым ингредиентом для жизни на Земле, — азота.

В мелководных водоемах азот в виде азотистых оксидов имел бы больше шансов накопиться в достаточном количестве, чтобы реагировать с другими соединениями и позволять возникнуть первым живым организмам. В гораздо более глубоком океане азоту было бы труднее накопиться в необходимой для возникновения жизни концентрации, отмечают исследователи.

«Если вы считаете, что возникновение жизни требовало фиксированного азота, то трудно получить начало жизни в океане, — отмечает главный автор исследования Сукрит Раджан. — Гораздо проще это делать в пруду».

Азотные оксиды, вероятно, оседали в водоемах, включая океаны и пруды, как остатки распада азота в атмосфере Земли. Атмосферный азот состоит из двух молекул азота, связанных сильной тройной связью, которая может быть нарушена только очень энергетическим событием, а именно — молнией. В результате образуется оксид азота, который растворялся в водоемах.

Ученые считают, что в ранней атмосфере интенсивность таких явлений была относительно стабильной. Однако в океанах такой азот сохранялся значительно хуже, поскольку растворенное тогда в воде в большом количестве железо в процессе своего окисления уничтожало значительную часть азотистых оксидов в океане, возвращая эти соединения обратно в атмосферу как газообразный азот.

Напомним, в прошлом году в NASA сообщали, что вблизи ближайшей к нам звезды — Проксимы Центавра, может быть пригодная для жизни планета.