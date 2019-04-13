Виктор Янукович, фото: Igor Kruglenko

https://racurs.ua/n120709-v-predstavitelstve-ukrainy-pri-es-otricaut-soobscheniya-o-snyatii-sankciy-s-okrujeniya-yanukovicha.html

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В представительстве Украины при ЕС отрицают сообщение издания Die Welt

о якобы снятии санкций с окружения бывшего президента Виктора Януковича.

По словам посла Украины Николая Точицкого, это «очередная попытка поиска горячей новости там, где ее нет», никаких таких решений Евросоюз в последнее время не принимал и не планирует принимать. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице представительства Украины при ЕС в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что в материале Die Welt говорится о санкциях, снятых в течение предыдущих лет.

Точицкий также напомнил, что благодаря работе руководства Украины с лидерами Евросоюза за последние годы были значительно расширены экономические, «крымские» и персональные санкции ЕС в отношении России. Кроме того, были введены санкции за проведение фейковых выборов на временно оккупированных территориях, строительство Крымского моста, захват Россией украинских моряков.

Напомним, издание Die Welt ссылалось на внутренние документы Евросоюза, согласно с которыми, сняты санкции в отношении девяти человек из окружения Януковича. Отмечалось, что санкции сняты, прежде всего, из-за недостаточности доказательств.