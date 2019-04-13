Віктор Янукович, фото: Igor Kruglenko

https://racurs.ua/ua/n120709-u-predstavnyctvi-ukrayiny-pry-ies-zaperechuut-povidomlennya-pro-znyattya-sankciy-z-otochennya.html

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У представництві України при ЄС заперечують повідомлення видання Die Welt

про нібито зняття санкцій з оточення колишнього президента Віктора Януковича.

За словами посла України Миколи Точицького, це «чергова спроба пошуку гарячої новини там, де її немає", жодних таких рішень Євросоюз останнім часом не ухвалював і не планує ухвалювати. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці представництва України при ЄС в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що в матеріалі Die Welt йдеться про санкції, зняті протягом попередніх років.

Точицький також нагадав, що завдяки роботі керівництва України з лідерами Євросоюзу за останні роки були значно розширені економічні, «кримські» та персональні санкції ЄС щодо Росії. Крім того, були запроваджені санкції за проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях, будівництво Кримського мосту, захоплення Росією українських моряків тощо.

Нагадаємо, видання Die Welt посилалося на внутрішні документи Євросоюзу, згідно з котрими, знято санкції стосовно дев’яти осіб з оточення Януковича. Зазначалося, що санкції знято, передусім, через недостатність доказів.