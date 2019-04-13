ЄС зняв санкції з дев’яти осіб, пов’язаних з Януковичем. Фото: Podrobnosti.ua

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ЄС зняв санкції з дев’яти осіб з оточення президента-втікача Віктора Януковича. Імена цих осіб було виключено зі санкційного списку, який стосується війни на Сході України.

Європейський Союз скасував каральні заходи стосовно дев’яти осіб з оточення Януковича через недостатні докази, повідомляє WELT, посилаючись на внутрішні документи служби ЄС.

У 2014 році ЄС ввів санкції стососвно 170 осіб та 44 компаній, які причетні до бойових дій на Донбасі та анексії Криму. Проте особи, які потрапили до санкційного списку, можуть оскаржити це у суді. Проте не всі позови задовольняються.

Востаннє цей список розширили 15 березня 2019 року. Тоді до нього внесли фамілії вісьмох росіян, які причетні до нападу на українські кораблі у Керченській протоці.

Раніше повідомлялось, що Рада ЄС скасувала санкції стосовно голови Адміністрації президента Януковича Віктора Клюєва.