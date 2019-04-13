Погода в Україні 14 квітня. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n120702-pogoda-v-ukrayini-14-kvitnya-u-bilshosti-oblastey-prognozuut-doschovyy-den-karta.html

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Погода в Україні 14 квітня буде прохолодною. Дощі очікуються у південних та східних областях.

Температура повітря у західних областях вдень складатиме 7−9° тепла, на півдні 14−16° вище нуля, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві 14 квітня буде прохолодною, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі складатиме 3−5° вище нуля, а вдень — 8−10° тепла. Очікується вітер з поривами 7−12 м/с.

У Львові завтра, 14 квітня, буде сонячно, але прохолодно. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть 3−5° тепла, а вдень піднімуться до 7−9° вище нуля.

Погода у Дніпрі 14 квітня буде теплою, синоптики прогнозують дощі протягом доби. Температура повітря вночі складатиме 6−8° вище нуля, а вдень підніметься до 13−15° тепла.

У Харкові 14 квітня очікуються дощі. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть 6−8° вище нуля, а вдень — 13−15° тепла.

Погода в Одесі 14 квітня буде теплою. Синоптики прогнозують 7−9° вище нуля вночі та 11−13° тепла вдень. Протягом доби очікуються дощі.

Магнітні бурі у Києві 14 квітня не очікуються. Протягом доби прогнозуються лише невеликі геомагнітні коливання.