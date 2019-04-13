Погода в Украине 14 апреля. Фото: Народна правда

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Ракурс

Погода в Украине 14 апреля будет прохладной и дождливой. Осадки ожидаются в южных и восточных областях.

Температура воздуха в западных областях днем ​​будет составлять 7−9° тепла, на юге 14−16° выше нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 14 апреля будет прохладной, осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит 3−5° выше нуля, а днем ​​- 8−10° тепла. Ожидается ветер с порывами 7−12 м/с.

Во Львове завтра, 14 апреля, будет солнечно, но прохладно. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, а днем ​​поднимутся до 7−9° выше нуля.

Погода в Днепре 14 апреля будет теплой, синоптики прогнозируют дожди в течение суток. Температура воздуха ночью составит 6−8° выше нуля, а днем ​​поднимется до 13−15° тепла.

В Харькове 14 апреля ожидаются дожди. Столбики термометров ночью покажут 6−8° выше нуля, а днем ​​- 13−15° тепла.

Погода в Одессе 14 апреля будет теплой, но дождливой. Синоптики прогнозируют 7−9° выше нуля ночью и 11−13° тепла днем.

Магнитные бури в Киеве 14 апреля не ожидаются. В течение суток прогнозируются лишь небольшие геомагнитные колебания.