Самый глубокий бассейн в мире откроют в Польше. Фото: Главком

https://racurs.ua/n120701-samyy-glubokiy-basseyn-v-mire-otkrout-v-polshe-foto.html

Ракурс

Самый глубокий бассейн в мире откроют в Польше. Он появится в Мщонуве в Мазовецком воеводстве.

Бассейн Deepspot будет использоваться для тренировок аквалангистов и фридайверов, также им смогут воспользоваться новички и любители, сообщает News.mail.ru.

Глубина бассейна Deepspot будет достигать 45 метров, а количество воды, которое он будет вмещать составит 8 тыс. куб. воды. Отмечается, что стандартный 25-метровый бассейн вмещает в 27 раз меньше воды.

Самый глубокий бассейн в мире будет расположен в спортивном комплексе. Помимо бассейна там планируется обустроить конференц-зал и отель с видом на бассейн. Бассейн будет доступен для посетителей с осени 2019 года.

Отметим, что на данный момент самым глубоким бассейном в мире является 42-метровый Y-40 The Deep Joy, который расположен в городе Монтегротто-Терме.