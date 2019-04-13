Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Самый глубокий бассейн в мире откроют в Польше. Фото: Главком

Самый глубокий бассейн в мире откроют в Польше (ФОТО)

13 апр 2019, 13:37
999

Самый глубокий бассейн в мире откроют в Польше. Он появится в Мщонуве в Мазовецком воеводстве.

Бассейн Deepspot будет использоваться для тренировок аквалангистов и фридайверов, также им смогут воспользоваться новички и любители, сообщает News.mail.ru.

Глубина бассейна Deepspot будет достигать 45 метров, а количество воды, которое он будет вмещать составит 8 тыс. куб. воды. Отмечается, что стандартный 25-метровый бассейн вмещает в 27 раз меньше воды.

Самый глубокий бассейн в мире будет расположен в спортивном комплексе. Помимо бассейна там планируется обустроить конференц-зал и отель с видом на бассейн. Бассейн будет доступен для посетителей с осени 2019 года.

Отметим, что на данный момент самым глубоким бассейном в мире является 42-метровый Y-40 The Deep Joy, который расположен в городе Монтегротто-Терме.

Самый глубокий бассейн в мире откроют в Польше. Фото: instagram.com/globetrotter.lu/


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости