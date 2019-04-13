Хакеры обнародовали данные сотрудников ФБР. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n120700-hakery-obnarodovali-dannye-sotrudnikov-fbr-smi.html

Ракурс

Хакеры взломали ряд сайтов, которые связаны с американским Федеральным бюро расследований США.

Полученные данные о полицейских и сотрудниках ФБР оказались в открытом доступе, сообщает Techcrunch.

Пользователи сети могут увидеть имена, номера телефонов и даже домашние адреса правоохранителей. По подсчетам СМИ, в интернет попали данные около четырех тысяч полицейских и сотрудников ФБР, которые состоят в Ассоциации Национальной полиции ФБР в Куантико. В организации еще не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

СМИ удалось связаться с одним из хакеров, который участвовал в атаке. Так, по его словам, были взломаны около тысячи сайтов. Данные о сотрудниках правоохранительных органах хакеры планируют продавать.

Ранее сообщалось, что российские интернет-тролли изменили тактику по срыву выборов президента в США в 2020 году. Теперь они пропагандируют сообщения на политически спорные темы, используя фальшивые аккаунты в социальных медиа, вместо того, чтобы самим создавать пропаганду.