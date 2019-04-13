На Житомирщине мужчина угрожал взорвать многоэтажку, напустив газа. Фото: GidroGuru.com

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Ракурс

Человек в неадекватном состоянии ворвался в квартиру соседки и угрожал взорвать многоэтажку.

Инцидент произошел вчера, 12 апреля. Мужчина из соседней квартиры ворвался в квартиру 65-летней женщины и начал угрожать взорвать дом, сообщает сегодня пресс-служба Национальной полиции Житомирской области.

Женщина испугалась этих агрессивных действий и выбежала из квартиры. Тогда 39-летний мужчина забаррикадировался в ее квартире и открутил вентиль газа. На место происшествия приехали полицейские, а также работники спецслужб. Была проведена эвакуация жителей 16-этажного дома, после этого выключен подачу газа и электричества в здание.

Специалисты начали проводить переговоры с мужчиной, однако он не выдвинул никаких условий, а только выбросил часть вещей из квартиры соседки. По словам соседей, мужчина имел психические расстройства и ранее лечился. Полицейские задержали мужчину.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.