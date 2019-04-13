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Ракурс
На Житомирщине мужчина угрожал взорвать многоэтажку, напустив газа. Фото: GidroGuru.com

На Житомирщине мужчина угрожал взорвать многоэтажку, напустив газа (ФОТО)

13 апр 2019, 11:59
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Человек в неадекватном состоянии ворвался в квартиру соседки и угрожал взорвать многоэтажку.

Инцидент произошел вчера, 12 апреля. Мужчина из соседней квартиры ворвался в квартиру 65-летней женщины и начал угрожать взорвать дом, сообщает сегодня пресс-служба Национальной полиции Житомирской области.

Женщина испугалась этих агрессивных действий и выбежала из квартиры. Тогда 39-летний мужчина забаррикадировался в ее квартире и открутил вентиль газа. На место происшествия приехали полицейские, а также работники спецслужб. Была проведена эвакуация жителей 16-этажного дома, после этого выключен подачу газа и электричества в здание.

Специалисты начали проводить переговоры с мужчиной, однако он не выдвинул никаких условий, а только выбросил часть вещей из квартиры соседки. По словам соседей, мужчина имел психические расстройства и ранее лечился. Полицейские задержали мужчину.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

На Житомирщине мужчина угрожал взорвать многоэтажку, напустив газа. Фото: zt.npu.gov.ua

На Житомирщине мужчина угрожал взорвать многоэтажку, напустив газа. Фото: zt.npu.gov.ua

На Житомирщине мужчина угрожал взорвать многоэтажку, напустив газа. Фото: zt.npu.gov.ua

Источник: Ракурс


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