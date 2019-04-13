В Великобритании комик пошутил об инсульте и спустя 10 минут умер. Фото: PrimaMedia

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Ракурс

В Великобритании стендап-комик пошутил об инсульте и спустя 10 минут умер. Инцидент произошел в четверг в графстве Оксфордшир.

Британский юморист Ян Когнито выступал в баре Atic. Во время выступления он рассказал шутку об инсульте, мол после того, как он очнется сможет разговаривать на валлийском языке, сообщает Daily Mail, передает Lenta.ru.

Через несколько минут ему стало, но зрители и администрация подумали, что это продолжение шутки. Никто не подумал, что комику требуется помощь. Через некоторое время Когнито вызвали медиков. К сожалению, они не успели приехать вовремя. Прибыв на место вызова, медики лишь констатировали смерть комика. Причина смерти не названа.

Отметим, что Когнито начал карьеру еще в 1980-х годах, а в 1999 году получил награду Time Out Award лучшего комика.