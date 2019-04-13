У Великій Британії комік пожартував про інсульт і через 10 хвилин помер. Фото: PrimaMedia

https://racurs.ua/ua/n120698-u-velykiy-brytaniyi-komik-pojartuvav-pro-insult-i-cherez-desyat-hvylyn-pomer.html

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У Великій Британії стендап-комік пожартував про інсульт і через 10 хвилин помер. Інцидент стався в четвер в графстві Оксфордшир.

Британський гуморист Ян Когніто виступав в барі Atic. Під час виступу він розповів жарт про інсульт, мовляв, після того, як він прийде до тями зможе розмовляти валлійською мовою, повідомляє Daily Mail, передає Lenta.ru.

Через кілька хвилин йому стало погано, але глядачі і адміністрація подумали, що це продовження жарту. Ніхто не подумав, що коміку потрібна допомога. Через деякий час Когніто викликали медиків. На жаль, вони не встигли приїхати вчасно. Прибувши на місце виклику, медики лише констатували смерть коміка. Причину смерті не названо.

Зазначимо, що Когніто почав кар'єру ще в 1980-х роках, а у 1999 році отримав нагороду Time Out Award як кращого коміка.