Шестимісячне кошеня вижило після прання у машинці

Шестимісячне кошеня вижило після прання в машинці. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n120697-shestymisyachne-koshenya-vyjylo-pislya-prannya-u-mashynci.html

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Шестимісячне кошеня вижило після 30-хвилинного прання у машинці. Господарі виявили тварину у машинці перед циклом віджимання.

Австралійка Кім Барр не помітила сплячого кошенясеред речей, коли завантажувала брудну білизну упральну машинку, повідомляє ABC News, передає Lenta.ru.

Після запуску прання Барр і її сім’я помітили пропажу кошеня Поппі. Вони шукали його по всьому будинку, проте пошуки не принесли результату. Тоді вони випадково виявили Поппі упральній машинці перед циклом віджимання.

Барр дістала кошеня з машинки і відразу ж відвезла до ветеринарної клініки. Лікарі виявили у кошеняти забій ока, травму голови, воду в легенях і занижену температуру тіла. Проте, у кошеняти не було жодного перелому. Через три тижні кошеня одужало.