Коти насправді просто ігнорують людей

https://racurs.ua/ua/n120540-koty-dobre-znaut-svoyi-klychky-prote-ignoruut-ludey-ucheni.html

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Коти мають репутацію досить відстороненої тварини. Власникам собак потрібно докладати порівняно небагато зусиль, щоб привернути увагу своїх улюбленців та навчити їх розуміти багато слів, однак коти — інша справа. Інколи здається, що вони ледь усвідомлюють існування людей.

Проте нещодавнє дослідження вчених з Японії показало справжню міру того, наскільки коти насправді ігнорували людей весь цей час, повідомляє видання Science Alert.

Існує багато досліджень, які вивчають, як собаки розуміють людську вокалізацію, але досі здатність котів інтерпретувати людську мову була відносно мало вивчена вченими.

Щоб дізнатися, чи можуть коти розрізняти їхні імена та інші слова, котрі люди говорять їм, дослідники з Університету Токіо провели серію експериментів з 78-ма тваринами.

«Щоб перевірити гіпотезу, ми послідовно представили чотири різних слова як стимули звикання, а потім представили власні імена кішок як тестові стимули», — пояснюють автори дослідження.

Під час експериментів дослідники перевіряли кішок, програючи для них аудіозаписи з вимовою їхніх імен, але тільки після того, як їм були представлені записи іменників або інших імен кішок.

Взаємодії записувалися на відео, а потім аналізувалися для виявлення тонких відмінностей в реакції кішки — рухів вуха, голови чи хвоста, вокалізації тощо.

Дослідники також перевірили, чи має значення, знайомство кішки з людиною, котра промовляє її ім’я.

Результати показали, що більшу частину часу коти дійсно можуть розрізняти свої імена від інших слів, навіть якщо вони є схожими за звучанням, незалежно від того, хто їх промовляє - власник або інша незнайома людина.

«Коти не розвивалися, щоб реагувати на людські сигнали, — наголошують дослідники. — Вони будуть спілкуватися з людьми, коли захочуть».

Нагадаємо, у 2017 році Шнобелівську премію отримав французький учений, котрий намагався з’ясувати, чи може кіт бути одночасно в двох станах — твердому і рідкому.