Коты на самом деле просто игнорируют людей

https://racurs.ua/n120540-koty-horosho-znaut-svoi-klichki-odnako-predpochitaut-ignorirovat-ludey-uchenye.html

Ракурс

Коты имеют репутацию достаточно отстраненного животного. Владельцам собак нужно прилагать сравнительно немного усилий, чтобы привлечь внимание своих любимцев и научить их понимать много слов, однако коты — другое дело. Иногда кажется, что они едва осознают существования людей.

Однако недавнее исследование ученых из Японии показало истинную меру того, насколько коты самом деле игнорировали людей все это время, сообщает издание Science Alert.

Существует много исследований, изучающих, как собаки понимают человеческую вокализацию, но до сих пор способность кошек интерпретировать человеческую речь была относительно мало изучена учеными.

Чтобы узнать, могут ли коты различать их имена и другие слова, которые люди говорят им, исследователи из Университета Токио провели серию экспериментов с 78-ю животными.

«Чтобы проверить гипотезу, мы последовательно представили четыре разных слова как стимулы привыкания, а затем представили собственные имена кошек как тестовые стимулы», — объясняют авторы исследования.

Во время экспериментов исследователи проверяли кошек, проигрывая для них аудиозаписи с произношением их имен, но только после того, как им были представлены записи существительных или других имен кошек.

Взаимодействия записывались на видео, а затем анализировались для выявления тонких различий в реакции кошки — движений ушей, головы или хвоста, вокализации и тому подобного.

Исследователи также проверили, имеет ли значение знакомство кошки с человеком, который говорит ее имя.

Результаты показали, что большую часть времени коты действительно могут различать свои имена среди других слов, даже если они являются схожими по звучанию, независимо от того, кто их произносит — владелец или другой незнакомый человек.

«Коты не развивались, чтобы реагировать на человеческие сигналы, — отмечают исследователи. — Они будут общаться с людьми, когда захотят».

Напомним, в 2017 году Шнобелевскую премию получил французский ученый, который пытался выяснить, может ли кот быть одновременно в двух состояниях — твердом и жидком.