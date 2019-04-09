Билборд с Петром Порошенко и Владимиром Путиным, фото: штаб Петра Порошенко

https://racurs.ua/n120539-vybory-2019-v-shtabe-poroshenko-obyasnili-prisutstvie-portreta-putina-na-bilbordah-foto.html

Ракурс

В избирательном штабе действующего президента Петра Порошенко объяснили присутствие портрета президента РФ Владимира Путина на билбордах своего кандидата. О появлении такой рекламной продукции в некоторых городах Украины ранее появлялись многочисленные сообщения в соцсетях. Отдельные эксперты раскритиковали такой ход, в частности, появлялись версии, что установление таких билбордов является провокацией конкурентов.

В штабе Порошенко заявляют, что эти билборды действительно является официальной рекламной продукцией, оплаченной из избирательного фонда действующего президента. Об этом говорится в заявлении штаба, обнародованном на странице в социальной сети Фейсбук.

В штабе отметили, что у президента России согласия на размещение его портрета не запрашивали, но удивлены количеством «украинских экспертов и политиков, которые выступили в защиту нарушенных прав Путина».

Причину выбора именно такого рекламного сюжета в штабе Порошенко объясняют, в частности, желанием «напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент и верховный главнокомандующий», который будет «смело смотреть в глаза» Путину.

В штабе Порошенко отмечают, что эти билборды не означают, что у действующего президента считают своего оппонента — шоумена Владимира Зеленского агентом Путина.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны сегодня сообщила о направлении в Службу безопасности Украины письма сайта «Миротворец» относительно якобы финансирования кампании Зеленского российскими спецслужбами.