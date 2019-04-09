Білборд з Петром Порошенком та Володимиром Путіним, фото: штаб Петра Порошенка

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У виборчому штабі чинного президента Петра Порошенка пояснили присутність портрета президента РФ Володимира Путіна на білбордах свого кандидата. Про появу такої рекламної продукції в деяких містах України раніше з’являлися численні повідомлення в соцмережах. Окремі експерти розкритикували такий хід, зокрема, з’являлися версії, що встановлення таких білбордів є провокацією конкурентів.

У штабі Порошенка заявляють, що ці білборди дійсно є офіційною рекламною продукцією, оплаченою з виборчого фонду чинного президента. Про це йдеться в заяві штабу, оприлюдненій на сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

У штабі наголосили, що в президента Росії згоди на розміщення його портрету не запитували, проте здивовані кількістю «українських експертів та політиків, які виступили на захист порушених прав Путіна».

Причину обрання саме такого рекламного сюжету в штабі Порошенка пояснюють, зокрема, бажанням «нагадати країні, що в умовах таких зовнішніх викликів потрібен сильний президент та верховний головнокомандувач», котрий буде «сміливо дивитися в очі» Путіну.

У штабі Порошенка наголошують, що ці білборди не означають, що в чинного президента вважають свого опонента — шоумена Володимира Зеленського агентом Путіна.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони сьогодні повідомила про спрямування до Служби безпеки України листа сайту «Миротворець» щодо нібито фінансування кампанії Зеленського російськими спецслужбами.