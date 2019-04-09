Вища рада правосуддя звільнила суддю з Дніпра через зловживання правом на самовідвід

Вища рада правосуддя звільнила суддю з Дніпра через зловживання правом самовідводу. Фото: Город55

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Вища рада правосуддя звільнила суддю з Дніпра через зловживання правом самовідводу. Вказане рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні ВРП.

Скарги на суддю Андрія Леонова подавав голова Бабушкінського районного суду Дніпропетровська Литвиненко, повідомляють у прес-службі ВРП.

За словами Литвиненка, суддя Леонов зловживав правом на самовідвід, ухилявся від обов’язків слідчого судді та уникав автоматизованого розподілу справ.

Справу судді Леонова розглядала Третя дисциплінарна палата ВРП. Під час розгляду члени ВРП дійшли висновку, що Леонов вчинив дисциплінарний проступок, наслідком якого стало його притягнення до дисциплінарної відповідальності, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 106 (допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя) Закону України «Про судоустрій та статус суддів».

Так, на підставі п. 3 ст. 126 Конституції України, якою зазначається, що звільнення судді може відбутися через здійснення ним істотного дисциплінарного проступку, ВРП ухвалила звільнити Леонова з посади судді Бабушкінського райсуду Дніпропетровська.