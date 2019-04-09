Высший совет правосудия уволил судью из Днепра из-за злоупотребления правом на самоотвод. Фото: Город 55

https://racurs.ua/n120538-vysshiy-sovet-pravosudiya-uvolil-sudu-iz-dnepra-iz-za-zloupotrebleniya-pravom-na-samootvod.html

Ракурс

Высший совет правосудия уволил судью из Днепра из-за злоупотребления правом на самоотвод. Указанное решение было принято на сегодняшнем заседании ВСП.

Жалобы на судью Андрея Леонова подавал председатель Бабушкинского районного суда Днепропетровска Литвиненко, сообщают в пресс-службе ВСП.

По словам Литвиненко, судья Леонов злоупотреблял правом на самоотвод, уклонялся от обязанностей следственного судьи и избегал автоматизированного распределения дел.

Дело судьи Леонова рассматривала Третья дисциплинарная палата ВСП. При рассмотрении члены ВСП пришли к выводу, что Леонов совершил дисциплинарный проступок, следствием которого стало его привлечение к дисциплинарной ответственности, согласно п. 3 ч. 1 ст. 106 (допущение судьей поведения, порочащего звание судьи или подрывающего авторитет правосудия) Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Так, на основании п. 3 ст. 126 Конституции Украины, в котором отмечается, что увольнение судьи может произойти из-за совершения им существенного дисциплинарного проступка, ВСП решил уволить Леонова с должности судьи Бабушкинского райсуда Днепропетровска.