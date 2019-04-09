Интерактивная карта автобусных маршрутов заработала в Украине. Фото: Автобусные перевозки в Днепре

https://racurs.ua/n120537-interaktivnaya-karta-avtobusnyh-marshrutov-zarabotala-v-ukraine.html

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Сеть автобусных маршрутов презентовало сегодня руководство министерства инфраструктуры Украины.

На сайте, созданном совместно с министерством инфраструктуры Украины совместно с Агентством журналистики данных в рамках проекта Usaid/Uk aid, можно ознакомиться с расписанием межобластных и междугородных автобусных маршрутов, сообщает «Укринформ».

Также на сайте можно узнать о том, какой перевозчик обслуживает маршрут, информацию о его автопарке, а также о наличии разрешения на перевозку и сроке действия лицензии.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, создание такой карты способствует либерализации рынка автобусных перевозок, а также предоставлению качественного сервиса пассажирам.

Для того, чтобы воспользоваться картой и узнать информацию об автобусных перевозчиках необходимо зайти на сайт и выбрать «Областные» или «Международные» маршруты. Потом из списка нужно выбрать населенный пункт.