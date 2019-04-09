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Інтерактивна карта автобусних маршрутів запрацювалав Україні. Фото: Автобусные перевозки в Днепре

Інтерактивна карта автобусних маршрутів запрацювалав Україні

9 кві 2019, 17:46
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Мережу автобусних маршрутів презентувало сьогодні керівництво міністерства інфраструктури України.

На сайті, створеному спільно з Агентством журналістики даних в рамках проекту Usaid/Uk aid, можна ознайомитися з розкладом міжобласних і міжміських автобусних маршрутів, повідомляє «Укрінформ».

Також на сайті можна дізнатися про те, який перевізник обслуговує маршрут, інформацію про його автопарк, а також про наявність дозволу на перевезення і термін дії ліцензії.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, створення такої карти сприяє лібералізації ринку автобусних перевезень, а також наданню якісного сервісу пасажирам.

Для того, щоб скористатися картою і дізнатися інформацію про автобусних перевізників необхідно зайти на сайт і вибрати «Обласні» або «Міжнародні» маршрути. Потім зі списку потрібно вибрати населений пункт.


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