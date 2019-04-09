Володимир Зеленський, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n120536-pid-kyyivskym-ofisom-komandy-zelenskogo-vidbuvaietsya-mityng-video.html

Ракурс

Під офісом команди кандидата в президенти шоумена Володимира Зеленського на вулиці Новоселецькій у Печерському районі Києва відбувається мітинг.

Його учасники вимагають зустрічі з Зеленським, а також, щоб шоумен прийшов на дебати з чинним президентом Петром Порошенком 14 квітня. Крім того, мітингарі вимагають, щоб кандидат здав аналізи незалежній організації. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив блогер Мирослав Олешко.

«Ми вимагаємо діалогу! Відповідей на наші запитання! Доказу, що ця людина не така, як інші політики!» — наголошує блогер.

У штабі Зеленського раніше повідомляли, що отримали інформацію про планування сьогодні провокацій біля їхнього офісу. Там, заявляли, що учасників мітингу нібито активно набирали у київських вишах, обіцяючи виплатити по 300 грн.

Нагадаємо, сьогодні Рада національної безпеки та оборони (РНБО) повідомила про скерування до Служби безпеки України (СБУ) звернення сайту «Миротворець» щодо начебто причетності російських спецслужб до фінансування виборчої кампанії Зеленського. У СБУ зазначають, що вже вивчають звернення «Миротворця».