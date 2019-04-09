СБУ перевірить, чи дійсно РФ фінансувала Зеленського. Фото: Громадське телебачення

https://racurs.ua/ua/n120507-vybory-2019-rnbo-skeruvala-do-sbu-zvernennya-myrotvorcya-schodo-finansuvannya-zelenskogo.html

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Зверненням сайту «Миротворець» щодо начебто російського фінансування кампанії кандидата в президенти Володимира Зеленського займатиметься Служба безпеки України.

Рада національної безпеки та оборони України передала спецслужбі відповідне звернення, яке надійшло від «Миротворця». Про це йдеться в коментарі, що був оприлюднений прес-центром РНБО на веб-сторінці відомства 9 квітня.

Зазначається, що українське законодавство не надає РНБО повноважень здійснювати оперативно-розшукову діяльність. Тому саме в СБУ надіслали інформацію центру «Миротворець».

СБУ вже отримала звернення «Миротворця» стосовно Зеленського.

«Наскільки я знаю, вчора ввечері отримали звернення. Будемо вивчати», — заявила речниця спецслужби Олена Гітлянська в коментарі «Радіо Свобода».

Раніше повідомлялося, що сайт «Миротворець» 8 квітня опублікував звернення до секретаря РНБО Олександра Турчинова, очільника Служби безпеки України Васила Грицака та голови комітету Ради з питань нацбезпеки й оборони Сергія Пашинського. У зверненні йшлося про те, що «Миротворець» отримав інформацію про фінансування спецслужбами Російської Федерації виборчої кампанії кандидата в президенти Володимира Зеленського. Фінансування начебто здійснювалося за допомогою виведення грошей із криптовалют у готівку.

«Миротворець» закликав чинну владу негайно вжити невідкладних заходів через загрозу національній безпеці України.

У свою чергу в штабі Зеленського заявили, що опоненти кандидата поширюють в інтернеті фейкову інформацію щодо лідера першого туру виборів, використовують чорний піар і проплачені пости у соцмережах.