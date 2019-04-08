Володимир Зеленський, фото: Валентин Огіренко

https://racurs.ua/ua/n120485-rosiyskyy-slid-u-rnbo-ne-otrymuvaly-vid-myrotvorcya-informaciu-schodo-finansuvannya-kampaniyi.html

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У Раді національної безпеки та оборони (РНБО) заявляють, що станом на 12.00 сьогоднішнього дня ще не отримували від неурядової організації «Миротворець», котра займається дослідженням ознак злочинів проти основ нацбезпеки України та міжнародного правопорядку, документів щодо причетності російських спецслужб до безпосередньої участі у фінансуванні передвиборчої кампанії кандидата в президенти шоумена Володимира Зеленського.

Відповідні листи від «Миротворця» не надходили ні кур'єрською поштою, ні фельд'єгерською, повідомляє «Укріфнорм» з посиланням на прес-службу РНБО.

Вчора центр «Миротворець» опублікував звернення до секретаря РНБО Олександра Турчинова, очільника Служби безпеки України Васила Грицака та голові комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони Сергія Пашинського з приводу нібито отримання доказів про участь російських спецслужб та створених ними терористичних організацій у фінансування кампанії Зеленського. У центрі заявляли, що фінансування здійснювалося за допомогою виведення грошей з криптовалют у готівку.

Зазначалося, що в цій діяльності були задіяні полковник ФСБ під прикриттям Андрій Пінчук та фактичний власник криптобіржі WEX бойовик Дмитро Хавченко, відомий як один із учасників передачі «чорних скриньок» малазійського «Боїнга», збитого в небі над Донбасом влітку 2014 року.

У цьому листі центр «Миротворець» закликав посадовців негайно вжити невідкладні заходи через «загрозу національній безпеці України».

На сторінці «Миротворця» у Фейсбуці стверджується, що їм відомо про «серйозні переговори з представниками різних структур» щодо вимоги «дискредитувати достовірність опублікованої інформації на офіційному рівні».

Нагадаємо, у команді чинного президента України Петра Порошенка заявили, що він готовий до дебатів із Зеленським по суті як 14, так і 19 квітня.