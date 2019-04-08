Губернатор Одещини Максим Степанов. Фото: Бессарабия ИНФОРМ

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Губернатор Одеської області Максим Степанов відмовився йти у відставку через недотримання процедури його звільнення.

Указ про звільнення з посади Степанова підписав президент України Петро Порошенко 6 квітня, документ оприлюднений на сайті голови держави, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Проте Степанов заявив, що він й досі є головою Одеської обласної адміністрації, оскільки він не писав жодних заяв про звільнення. За словами Степанова, Порошенко порушив законодавство, підписавши цей указ.

Зазначається, що звільнення голови ОДА відбувається за поданням уряду президентові. За інформацією міністра Кабміна Олександра Саєнко, уряд відповідного подання не робив.

Степанов також повідомив, що під час робочого візиту до Одеської області Петро Порошенко запропонував йому написати заяву про звільнення, утім губернатор відмовився це робити.

Нагадаємо, Степанов був обраний головою ОДА державною комісією у грудні 2016 року. До цього він працював директором державного підприємства «Поліграфічний комбінат „Україна“ з виготовлення цінних паперів».