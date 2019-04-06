Голова ХОДА написав заяву про відставку. Документ: Олександр Співаковський у Facebook

https://racurs.ua/ua/n120423-kerivnyk-hersonskoyi-oda-gordieiev-napysav-zayavu-pro-vidstavku-dokument.html

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Написав заяву про відставку на ім’я президента голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.

Посадовець вирішив самостійно піти з посади. Документ на ім’я Петра Порошенка він написав у суботу, 6 квітня. Гордєєв також погодився пройти перевірку на поліграфі. Про це сьогодні народний депутат Олександр Співаковський повідомив на власній сторінці у Facebook

«З розумінням того, що, якщо є претензії та сумніви — потрібно дати можливість слідству прозоро і чітко виявити всі обставини жахливого вбивства. У нас не 1937 рік і винуватих не призначають», — йдеться у тексті повідомлення.

Раніше батько вбитої активістки Віктор Гандзюк звинуватив у зв’язках із ймовірним організатором вбивства доньки голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника.

Як відомо, на Гандзюк напали 31 липня 2018 року неподалік її будинку. Херсонську активістку облили кислотою. Вона померла через місяць після госпіталізації.

Нагадаємо, активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» висунули президенту України Петру Порошенку низку умов щодо розслідування справи про вбивство активістки у Херсоні. Вони вимагають звільнення з посад голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.