Андрей Гордеев подал в отставку. Фото: Александр Спиваковский в Facebook

https://racurs.ua/n120423-rukovoditel-hersonskoy-oga-gordeev-napisal-zayavlenie-ob-otstavke-dokument.html

Ракурс

Написал заявление об отставке на имя президента глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

Чиновник решил самостоятельно уйти с должности. Документ на имя Петра Порошенко он написал в субботу, 6 апреля. Гордеев также согласился пройти проверку на полиграфе. Об этом сегодня народный депутат Александр Спиваковский сообщил на собственной странице в Facebook

«С пониманием того, что, если есть претензии и сомнения — нужно дать возможность следствию прозрачно и четко выявить все обстоятельства ужасного убийства. У нас не 1937 год и виноватых не назначают», — говорится в тексте сообщения.

Ранее отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил в связях с предполагаемым организатором убийства дочери председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя.

Как известно, на Гандзюк напали 31 июля 2018 года неподалеку от ее дома. Херсонскую активистку облили кислотой. Она умерла через месяц после госпитализации.

Напомним, активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» выдвинули президенту Украины Петру Порошенко ряд условий по расследованию дела об убийстве активистки в Херсоне. Они требуют увольнения с должности председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.