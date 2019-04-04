Журналисты опубликовали фильм об активистке Екатерине Гандзюк. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n120325-gandzuk-sistemnoe-ubiystvo-jurnalisty-opublikovali-dokumentalnyy-film-rassledovanie-o-gibeli.html

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Фильм о гибели Екатерины Гандзюк под названием «Гандзюк: системное убийство» появился в интернете.

В документальной ленте раскрываются обстоятельства гибели активистки из Херсона. Фильм 3 апреля появился на YouTube-аккаунте проекта «Слідство.Інфо».

Расследователи выяснили, что один из фигурантов дела об убийстве Гандзюк Игорь Павловский после преступления неоднократно контактировал с сотрудниками украинских силовых структур: Национальной полиции, Службы безопасности Украины, прокуратуры и пенитенциарной службы. Сами силовики не очень охотно рассказывают об этом.

Как известно, на Гандзюк напали 31 июля 2018 года неподалеку от ее дома. Херсонскую активистку облили кислотой. Она умерла через месяц после госпитализации.

Одним из фигурантов дела об убийстве Гандзюк является председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого следователи считают организатором преступления. Также по этому делу арестовали Игоря Павловского, Сергея Торбина, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова и Никиту Грабчука. Еще один подозреваемый Алексей Левин сбежал из Украины.

Напомним, на днях суд избрал меру пресечения Мангеру. Чиновника обязали носить электронный браслет, а также сдать загранпаспорт.