Владислав Мангер. Фото: Вести

https://racurs.ua/n120270-delo-gandzuk-sud-obyazal-mangera-nosit-elektronnyy-braslet.html

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В деле Гандзюк суд избрал меру пресечения подозреваемому в организации убийства активистки председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

Заседание Шевченковского районного суда Киева продолжалось 11 часов и завершилось в 1.00 3 апреля, сообщается на странице инициативы «Кто заказал Гандзюк?» в Facebook.

Судьи обязали Мангера носить электронный браслет, а также он должен сдать загранпаспорт. Отмечается, что срок действия этой меры пресечения до 1 июня.

Однако суд не удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения на содержание под стражей без альтернативы. В то же время Мангер остался недоволен указанным решением и заявил о том, что будет его обжаловать.

Напомним, Мангер был уведомлен о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк в феврале. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Защитник Мангера внес за него залог и подозреваемый вышел из СИЗО.