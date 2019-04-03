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Справа Гандзюк: суд зобов’язав Мангера носити електронний браслет. Фото: Вести

Справа Гандзюк: суд зобов’язав Мангера носити електронний браслет

3 кві 2019, 09:13
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У справі Гандзюк суд обрав запобіжний захід підозрюваному в організації вбивства активістки голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.

Засідання Шевченківського районного суду Києва тривало 11 годин і завершилось о 1.00 3 квітня, повідомляється на сторінці ініціативи «Хто замовив Гандзюк?» у Facebook.

Судді зобов’язали Мангера носити електронний браслет, а також він має здати закордонний паспорт. Зазначається, що термін дії цього запобіжного заходу до 1 червня.

Проте суд не задовольнив клопотання прокурорів про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без альтернативи. Водночас Мангер залишився незадоволений вказаним рішенням і заявив про те, що буде його оскаржувати.

Нагадаємо, Мангеру було повідомлено про підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк у лютому. Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави. Захисник Мангера вніс за нього заставу і підозрюваний вийшов із СІЗО.

Джерело: Ракурс


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