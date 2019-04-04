Журналісти опублікували фільм про активістку Катерину Гандзюк. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n120325-gandzuk-systemne-vbyvstvo-jurnalisty-opublikuvaly-dokumentalnyy-film-rozsliduvannya-pro.html

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Фільм про загибель Катерини Гандзюк під назвою «Гандзюк: системне вбивство» з’явився в інтернеті.

У документальній стрічці розповідається про загибель активістки з Херсона. Фільм 3 квітня з’явився на YouTube-акаунті проекту «Слідство.Інфо».

Розслідувачі з’ясували, що один із фігурантів справи про вбивство Гандзюк Ігор Павловський після злочину мав багато контактів із співробітниками українських силових структур: Національної поліції, Служби безпеки України, прокуратури та пенітенціарної служби. Самі силовики не дуже охоче розповідають про це.

Як відомо, на Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року неподалік від її будинку. Херсонську активістку облили кислотою. Вона померла через місяць після госпіталізації.

Одним із фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк є голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якого слідчі вважають організатором злочину. Також у цій справі арештували Ігоря Павловського, Сергія Торбіна, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова та Микиту Грабчука. Ще один підозрюваний Олексій Левін втік з України.

Нагадаємо, днями суд обрав запобіжний захід підозрюваному голові Херсонської облради Владиславу Мангеру в справі про вбивство Гандзюк. Посадовця зобов’язали носити електронний браслет, а також здати закордонний паспорт.