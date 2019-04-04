Гриценко пообіцяв, що не голосуватиме за Порошенка. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n120324-grycenko-zelenskij.html

Ракурс

Анатолій Гриценко, який балотувався в президенти та за результатом першого туру опинився на п’ятій позиції, набравши 6,91%, заявив, що не голосуватиме за чинного президента Петра Порошенка у другому турі виборів.

Політик відзначив, що ніколи не проголосує «за ще п’ять років брехні, корупції і мародерства». За його словами, Порошенко мав шанс для того, щоб покращити життя українців та подолати корупцію, але не скористався ним. Про це Гриценко написав у Facebook, подякувавши виборцям, які віддали голос за нього.

«Порошенко мав шанс, він його зганьбив, має піти і має відповісти перед законом. Це моя тверда, ціннісна позиція», — йдеться у повідомленні.

Гриценко не дав відповіді, чи голосуватиме за переможця першого туру виборів Володимира Зеленського. Політик зазначив, що ще не визначився щодо цього кандидата. Пообіцяв за тиждень прийняти рішення та публічно оголосити свою позицію.

Нагадаємо, 4 квітня Центральна виборча комісія опрацювала усі 100% протоколів із виборчих дільниць. Перший тур президентських виборів виграв шоумен Володимир Зеленський, який набрав майже вдвічі більше голосів виборців ніж Петро Порошенко. Чинний президент програв йому 14,29%.