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Ракурс
Скандальний боєць Конор Макгрегор відновив свою кар'єру через тиждень після завершення. Фото: Rubic

Скандальний боєць Конор Макгрегор відновив свою кар'єру через тиждень після завершення

4 кві 2019, 10:49
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Ірландський спортсмен змішаних єдиноборств Конор Макгрегор вирішив повернутися після завершення кар'єри. З моменту заяви екс-чемпіона про завершення пройшло трохи більше тижня.

Ірландський боєць оголосив своїм прихильникам про повернення в змішані єдиноборства і наголосив, що вони незабаром побачать на октагоні (ринг в UFC). Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Повідомлення про повернення на ринг Макгрегор доповнив своєю думкою про релігії, які закликають бути краще незалежно від приналежності і верств населення.

Зазначимо, що суперник Макгрегора росіянин Хабіб Нурмагомедов попереджав, що боєць ще повернеться. Раніше між спортсменами стався конфлікт і потім на прес-конференції Нурмагомедов назвав суперника «ревнивою дружиною». Своє порівняння він пояснив тим, що попереднє рішення Макгрегора потрібне тільки для залучення уваги і попередив, що незабаром екс-чемпіон напише про повернення.

Макгрегор оперативно відповів на заяву противника і опублікував у своєму Twitter фотографію спортсмена з весілля, на якій дружина Нурмагомедова одягнена в традиційний мусульманський одяг. Під фото боєць образив дружину противника, назвавши її рушником. Однак, пізніше повідомлення було видалено.

Як відомо, в жовтні минулого року Макгрегор програв своєму головному супротивнику титул чемпіона UFC.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Макгрегора в середині березня заарештували за напад на фаната. Спортсмен відняв у шанувальника телефон і втік.

Джерело: Ракурс


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