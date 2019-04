Ірландський спортсмен змішаних єдиноборств Конор Макгрегор вирішив повернутися після завершення кар'єри. З моменту заяви екс-чемпіона про завершення пройшло трохи більше тижня.

Ірландський боєць оголосив своїм прихильникам про повернення в змішані єдиноборства і наголосив, що вони незабаром побачать на октагоні (ринг в UFC). Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Повідомлення про повернення на ринг Макгрегор доповнив своєю думкою про релігії, які закликають бути краще незалежно від приналежності і верств населення.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon.