Скандальный боец Конор Макгрегор возобновил свою карьеру спустя неделю после ухода. Фото: Rubic

https://racurs.ua/n120323-skandalnyy-boec-konor-makgregor-vozobnovil-svou-kareru-spustya-nedelu-posle-uhoda.html

Ракурс

Ирландский спортсмен смешанных единоборств Конор Макгрегор решил вернуться после завершения карьеры. С момента заявления об уходе экс-чемпиона прошло чуть больше недели.

Ирландский боец объявил своим поклонникам о возвращении в смешанные единоборства и подчеркнул, что они вскоре увидятся на октагоне (ринг в UFC). Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

Сообщение о возвращении на ринг Макгрегор дополнил своим мнением о религиях, которые призывают быть лучше вне зависимости от принадлежности и слоев населения.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.

Отметим, что соперник Макгрегора россиянин Хабиб Нурмагомедов предупреждал, что боец еще вернется. Ранее между спортсменами произошел конфликт и затем на пресс-конференции Нурмагомедов назвал соперника «ревнивой женой». Свое сравнение он объяснил тем, что уход Макгрегора нужен только для привлечения внимания и предупредил, что вскоре экс-чемпион напишет о возвращении.

Макгрегор оперативно ответил на заявление противника и опубликовал в своем Twitter фотографию спортсмена со свадьбы, на которой жена Нурмагомедова одета в традиционную мусульманскую одежду. Под фото боец оскорбил супругу противника, назвав ее полотенцем. Однако, позже сообщение было удалено.

Как известно, в октябре прошлого года Макгрегор проиграл своему главному противнику титул чемпиона UFC.

Как ранее сообщал «Ракурс», Макгрегора в середине марта арестовали за нападение на фаната. Спортсмен отнял у поклонника телефон и скрылся.