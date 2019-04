Ирландский спортсмен смешанных единоборств Конор Макгрегор решил вернуться после завершения карьеры. С момента заявления об уходе экс-чемпиона прошло чуть больше недели.

Ирландский боец объявил своим поклонникам о возвращении в смешанные единоборства и подчеркнул, что они вскоре увидятся на октагоне (ринг в UFC). Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

Сообщение о возвращении на ринг Макгрегор дополнил своим мнением о религиях, которые призывают быть лучше вне зависимости от принадлежности и слоев населения.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon.