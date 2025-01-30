На разбившемся в Вашингтоне самолете летели фигуристы

https://racurs.ua/n203619-na-razbivshemsya-v-vashingtone-samolete-leteli-figuristy.html

Ракурс

На борту літака American Airlines рейсу 5342, який зіткнувся з військовим гелікоптером у небі над Вашингтоном, перебували кілька фігуристів, члени їхніх сімей та тренери.

Про це спочатку повідомило джерело видання Wichita Eagle, а потім інформацію підтвердив Союз фігурного катання США.

Ми вражені цією трагедією і висловлюємо співчуття сім’ям загиблих, — йдеться у заяві організації.

Уточнюється, що спортсмени поверталися з чемпіонату США з фігурного катання, який проходив у Канзасі.

Як пишуть росЗМІ, серед пасажирів були фігуристи, що народилися в росії, — чемпіони світу з фігурного катання в парах Євгена Шишкова і Вадим Наумов, а також бронзовий призер чемпіонату СРСР у парному катанні Інна Волянська.

Тим часом, в аеропорту Рональда Рейгана почали збиратися родичі пасажирів. Вони чекають на будь-яку інформацію про своїх близьких, які перебували в літаку. Однак влада поки не поспішає розкривати деталі операції з порятунку та евакуації.

Офіційної інформації щодо кількості загиблих досі немає. За повідомленнями американської телекомпанії CBS, на місці падіння літака вже виявлено щонайменше 18 тіл.