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Ракурс
Добрые дроны залетали в Брянскую область, теперь там горит нефтеперекачивающая станция

Добрые дроны залетали в Брянскую область, теперь там горит нефтеперекачивающая станция (ВИДЕО)

30 янв 2025, 11:29
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Безпілотники знову атакували рф — цього разу ціллю стала нафтоперекачувальна станція «Новозибков» Брянської області рф.

Про це пишуть російські телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів. З’явилися і відео з місця влучання.

Ця станція є частиною трубопровода «Дружба». Міноборони рф повідомляє, що цієї ночі нібито збили п’ять безпілотників: два над Брянською областю, а решту над Бєлгородською.

Осінтери пишуть, що станція є ключовою в експорті нафтопродуктів до Білорусі та Європи.

Згідно даних сервісу NASA FIRMS в районі НПС «Новозибков» відбувається потужна пожежа після нічного нальоту БПЛА.

Источник: Ракурс


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