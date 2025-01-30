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Ракурс
Добрі дрони залітали у Брянську область, тепер там горить нафтоперекачувальна станція

Добрі дрони залітали у Брянську область, тепер там горить нафтоперекачувальна станція (ВІДЕО)

30 січ 2025, 11:29
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Безпілотники знову атакували рф — цього разу ціллю стала нафтоперекачувальна станція «Новозибков» Брянської області рф.

Про це пишуть російські телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів. З’явилися і відео з місця влучання.

Ця станція є частиною трубопровода «Дружба». Міноборони рф повідомляє, що цієї ночі нібито збили п’ять безпілотників: два над Брянською областю, а решту над Бєлгородською.

Осінтери пишуть, що станція є ключовою в експорті нафтопродуктів до Білорусі та Європи.

Згідно даних сервісу NASA FIRMS в районі НПС «Новозибков» відбувається потужна пожежа після нічного нальоту БПЛА.

Джерело: Ракурс


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