Трамп і Meta домовилися щодо позову про блокування сторінок у соцмережах

https://racurs.ua/ua/n203617-tramp-i-meta-domovylysya-schodo-pozovu-pro-blokuvannya-storinok-u-socmerejah.html

Ракурс

Трамп і Meta врегулювали його судовий позов про блокування сторінок у соцмережах — компанія заплатить 25 млн дол.

Дональд Трамп підписав мирову угоду напередодні в Овальному кабінеті. Речник Meta підтвердив, що вони з президентом США врегулювали конфлікт. Водночас компанія своєї провини не визнала.

З цих коштів 22 млн дол. спрямують у фонд для президентської бібліотеки Трампа, а решту на судові витрати.

Акаунти Трампа в Instagram і Facebook заблокували після того, як сотні його радикальних прихильників у січні 2021 року штурмували Капітолій. Перед цим Трамп поширював у соцмережах тезу про масові фальсифікації на виборах, які дозволили перемогти Джо Байдену.

На початку 2023 року акаунти Трампа розблокували, але наклали на них низку суворих обмежень. У липні 2024-го їх остаточно зняли.

Останніми місяцями стосунки Цукерберга і Трампа почали змінюватися. Після переобрання він їздив до обраного президента США до резиденції у Флориду на вечерю, а сам Трамп тепер каже, що компанія Цукерберга «пройшла великий шлях». Цукерберг прийшов і на інавгурацію Трампа.

У Meta заявили, що мають намір співпрацювати з владою США, включаючи Трампа. У грудні компанія пожертвувала один мільйон доларів у фонд обраного президента.